Губернатор проконтролировал строительство социальных и спортивных объектов в Камызякском районе Астраханской области

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин с рабочей поездкой посетил Камызякский район. Он проинспектировал объекты, строящиеся в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование».

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона побывал на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) закрытого типа в г. Камызяк. Это четвёртый крупный спортивный объект, который появится на территории района благодаря реализации нацпроекта «Демография».

Строительные работы здесь подходят к завершению. Сейчас специалисты занимаются установкой системы отопления, внутренними отделочными работами. Параллельно идет благоустройство прилегающей территории. Главная особенность ФОКа – большой и просторный спортивный зал, который позволит жителям заниматься спортом в течение всего года вне зависимости от погодных условий. Для комфорта посетителей предусмотрены душевые комнаты и гардеробные.

Представитель подрядной организации сообщил губернатору, что в течение двух недель все работы на объекте будут закончены. Задача органов власти – синхронизировать заключительные работы с подготовкой документации для получения разрешения на ввод.

Темпы строительства детского сада-ясли на 120 мест по ул. Ульянова в Камызяке на данный момент снизились. Объект также строится в рамках нацпроекта «Демография». Специалисты не могут вести внутреннюю отделку из-за отсутствия отопления. Детский сад оснащён собственной газовой котельной, в оборудовании которой отсутствовали редкие детали. Сейчас они уже закуплены, в ближайшее время их установят и запустят систему. После просушки здания, занимающей несколько дней, можно будет приступать к чистовой отделке.

Игорь Бабушкин дал поручение в этот период заняться работами на дворовой территории. Здесь нужно смонтировать и установить беседки, игровые площадки завезти плодородный грунт и провести озеленение.