19 Марта 2024
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Технический университет в Верхней Пышме устроит День открытых дверей

В ближайшую субботу, 23 марта, в Техническом университете в Верхней Пышме состоится День открытых дверей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, для гостей сотрудники и студенты подготовили обширную программу знакомства с вузом. Она включает занимательные мастер-классы, пресс-конференцию, индивидуальные консультации, экскурсию по университету и знакомство с общежитием.

"В нашем университете обучается около 700 студентов, каждый из которых затем сможет стать инженером или руководителем предприятий. Поэтому наши преподаватели могут уделить внимание каждому. В День открытых дверей мы даем будущим студентам возможность не только внимательно изучить наш университет, но и почувствовать себя студентом – провести эксперименты в лабораториях, пообщаться со старшекурсниками", - отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин.

студенты Технического университета в Верхней Пышме(2024)|Фото: пресс-служба Технического университета

Сотрудники университета продемонстрируют, как проводят научные исследования на реальных установках, как добывают руду и извлекают из нее металлы. Все желающие смогут принять в этом участие. Завершит мероприятие студенческая пресс-конференция – гости смогут задать вопросы студентам разных курсов и направлений, а ребята дадут на них ответы из своей студенческой жизни.

студенты Технического университета в Верхней Пышме(2024)|Фото: пресс-служба Технического университета

Технический университет в Верхней Пышме – первый негосударственный инженерный вуз России, который готовит специалистов для крупнейших промышленных предприятий и компаний. В 2023 году был признан лучшим университетом в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Теги: Верхняя Пышма, вуз, студенты


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