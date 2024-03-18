18 Марта 2024
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Екатеринбургские школьники разработают конструктор с узнаваемыми зданиями города

В Екатеринбурге школьники разработают детский конструктор с Белой Башней, Главпочтамтом и другими известными в городе зданиями. Четыре команды восьмиклассников, обучающихся в профориентационных классах по направлению "Строительство" в школе №52 и лицее №180 "Полифорум", примут участие в образовательном проекте компании "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, им предстоит разработать прототип детского конструктора, посвященного архитектуре Екатеринбурга.

"Мы уверены, что увлечение строительством начинается с искренней любви к родному городу, желанию изучать его историю, его характер, замечать его уникальность и преимущества. Поэтому мы предложили школьникам придумать стильный конструктор с узнаваемыми достопримечательностями Екатеринбурга. То, что это будут объекты конструктивизма, которыми особенно гордятся екатеринбуржцы, предложили сами ребята. Каждая команда выбрала себе по одному зданию: спортивный комплекс "Динамо", Белая Башня, гостиница "Исеть", Главпочтамт. Теперь за два месяца им предстоит создать проект конструктора и представить его жюри", - рассказал креативный директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов.

презентация комплекса "Динамо"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Партнером компании в организации конкурса для школьников выступил Уральский колледж технологий и предпринимательства. Его преподаватели и студенты, в том числе обучающиеся в рамках строительного кластера федерального проекта "Профессионалитет", будут курировать работу участников и оказывать профессиональную поддержку, а также изготавливать образцы конструкторов для всех четырех команд.

здание Уральского колледжа технологий и предпринимательства(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Победитель будет определен в мае. Разработанный конструктор "Атомстройкомплекс" выпустит в качестве корпоративного сувенира к своему 30-летнему юбилею. В компании не исключают, что ограниченный тираж будет направлен и в свободную продажу.

Теги: конструктор, школьники, проект, Екатеринбург


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