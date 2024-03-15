15 Марта 2024
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Политика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Губернатор Андрей Травников проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

Голосование на выборах Президента России стартовало в пятницу, 15 марта в восемь утра и продлится в течение трёх дней. Вместе с новосибирцами на избирательный участок №2001 пришёл и глава региона Андрей Травников.

Губернатор отметил, что в этом году участие граждан в выборах Президента России чрезвычайно важно. «При огромном внимании всего мирового сообщества к этому событию можно сказать, что по своему влиянию для будущего России, фактически для будущего всего миропорядка эти выборы уникальны. Очень важно не только поучаствовать в формировании будущего нашей страны, но и вообще поучаствовать в этом событии, о котором, я уверен, в последующем мы будем вспоминать как о судьбоносном. Приглашаю всех на избирательные участки. Хочу поделиться наблюдением – люди приходят целыми семьями с детьми. Знакомый рассказал, что его взрослые дети специально перерегистрировались на один участок с родителями, чтобы в выходные всей семьёй с внуками прийти поучаствовать в этих особенных выборах», – отметил Андрей Травников.

Также сегодня началось рейтинговое голосование за благоустройство общественных пространств. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

(2024)|Фото: nso.ru

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