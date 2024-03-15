427 астраханца получили информацию о контрактной службе в мобильном пункт отбора на ж/д вокзале

На железнодорожном вокзале в Астрахани в рамках акции Министерства обороны РФ "Сила в правде" развернут мобильный пункт отбора на контрактную службу. Инструкторы пункта отбора рассказали астраханцам об условиях поступления в Вооруженные силы РФ и действующих мерах поддержки бойцов и их семей.

По данным областного военкомата, 56 человек проявили заинтересованность, еще пять подписали контракт с Министерством обороны РФ.

Присоединиться к героям и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.





Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту, сообщает пресс-служба губернатора региона.