12 Марта 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Агитпоезд Министерства обороны «Сила в правде» прибыл в Астрахань

Город трудовой доблести Астрахань стал последней точкой на юге России, который сегодня встретил тематический поезд «Сила в правде». Состав прибыл на железнодорожный вокзал станции Астрахань-1 в рамках Всероссийской патриотической акции, организованной Министерством обороны РФ.

Поезд «Сила в правде» следует по городам России с 23 февраля по 8 мая. За это время состав пройдёт более 34 тысяч километров, остановится на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах РФ. Главная цель акции – противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений Российской армии и флота.

(2024)|Фото: astrobl.ru

К горожанам со сцены обратился вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов. Он отметил, что прибывший поезд-музей – это символ мужества, беззаветной преданности Родине наших бойцов, а также неопровержимое свидетельство преступлению, которое с 2014 года совершает неонацистский режим на территории Украины.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Астрахань стала двадцатым городом на пути следования эшелона. В составе поезда девять тематических вагонов: «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!» и другие. Кроме того, посетителям передвижной выставки представили образцы военной техники, архивные документы и трофейное оружие, захваченное на полях СВО.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В ходе торжественной части программы военный комиссар Астраханской области Владислав Демидов вручил общественные медали Министерства обороны РФ представителям волонтёрских организаций, предпринимателям, поддерживающим специальную военную операцию.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Сегодня 20 школьников принесли торжественную клятву в честь вступления в ряды Юнармии. А юнармейскому отряду начальной ООШ №19 г. Астрахани присвоили имя Героя СВО Азамата Бердиева, отдавшего свою жизнь в бою на Запорожском направлении.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме посещения состава, для всех гостей была организована большая концертная программа, а повара полевой кухни угощали желающих солдатской кашей. В вагоне Юнармии каждый астраханец мог написать письмо участнику специальной военной операции в рамках акции «Пишу тебе, Герой».

(2024)|Фото: astrobl.ru

В здании вокзала состоялся телемост между участниками СВО и их родными. Бойцы смогли пообщаться со своими семьями, передать приветы, получить весточки из дома.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также на выставке работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Специалисты кадровых органов проводили первичный отбор и проводили консультации.

Теги: поезд минобороны сила в правде, агитпоезд, сво, юнармия,


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