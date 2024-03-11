СМИ: адмирал Моисеев назначен врио главкома ВМФ России

Герой России адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России.

Как сообщает "Фонтанка", в ближайшее время он может избавиться от приставки "врио". Назначение было доведено до личного состава главкомата. Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте Министерства обороны РФ главнокомандующим, но в Адмиралтействе мнение, что в свой кабинет он уже не вернется, пишет издание.

Решение об отставке Евменова уже принято, сообщают "Ведомости".

Президент России Владимир Путин назначил Евменова, который ранее командовал Северным флотом, главнокомандующим ВМФ 8 мая 2019 года.