Первый российский губернатор отчитался, что пересел на отечественное авто

Глава Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что пересел на "Ладу Аура" и высказался о качестве автомобиля.

"Первая "Лада Аура" на дорогах Самарской области. Неделю езжу, отличная машина", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте", снабдив пост фотографией.

В начале августа 2023 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что уже с сентября депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. Он сообщил, что это будет происходить постепенно.

Позже стало известно, что Министерство промышленности и торговли России хочет закупить для своих сотрудников машины Lada Aura, производство которых начнется только во второй половине 2024 г. По данным ведомства, ответственным подразделениям Минпромторга при планировании транспортного обслуживания на следующий год поручили учитывать возможности "АвтоВАЗа" по поставке этих авто.

Стоимость "Ауры" составляет около 2,5 млн руб.