29 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: скриншот с трансляции послания

Путин объявил о запуске нового национального проекта "Семья"

Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта "Семья".

Глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил сделать акцент на снижении бедности, прежде всего среди многодетных семей.

Путин отметил, что среди многодетных семей уровень бедности составляет 30%. По словам президента, нужно снизить его до 12% к 2030 году.

В рамках нацпроекта "Семья" президент поручил направить регионам с низкой рождаемостью дополнительное финансирование - не менее 75 млрд рублей. Также будет продлена программа семейной ипотеки с сохранением базовых параметров - до 2030 года.

Кроме того, будет продлена программа погашения по кредиту 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.

Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года, программа маткапитала тоже будет действовать как минимум до 2030 года.

Теги: путин, нацпроект семья


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