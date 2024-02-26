В Тюмени трамплин с людьми рухнул во время соревнований по сноубордингу "Битва на Туре"

В Тюмени трамплин с людьми рухнул на соревнованиях по сноубордингу "Битва на Туре". Видео инцидента опубликовал telegram-канал Ural Mash.

В момент происшествия участники делали общее фото. Организаторы сообщают, что никто не пострадал. На сайте турнира говорится, что в конструкции — 110 тонн металлического каркаса.

Напомним, 23 и 24 февраля в Тюмени состоялся восьмой ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре". Сильнейшие сноубордисты страны и мира соревновались в дисциплине "Биг-Эйр" на III этапе Кубка России и на Международном этапе. Соревнования объединили около 50 лучших спортсменов из Республики Беларусь, Ирана, Казахстана, Грузии и России.

Особое внимание зрителей завоевал мастер спорта, бронзовый призер юниорского Чемпионата Мира 2021, призер Кубков Европы, победитель Первенства РФ, чемпион Москвы Игорь Тараканов. Титулованный спортсмен удивил присутствующих не только мастерством, но и креативностью. Он выступил на сноуборде с изображением президента РФ Владимира Путина. Свой сноуборд он подарил главе лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.