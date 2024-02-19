В Екатеринбург возвращается Венский фестиваль музыкальных фильмов

В екатеринбург возвращается Венский фестиваль музыкальных фильмов, отмененный в 2022 году. Об этом СМИ сообщают организаторы мероприятия.

Сразу три концерта пройдут на площадке частного театра Theatrum: 10, 24 марта и 13 апреля. Последние два пройдут в формате "слушаем/обсуждаем", когда после выступления музыканты смогут обсудить со слушателями посыл произведения и его интерпретации.

10 марта команда пианиста Платона Газелериди погрузит Екатеринбург во "Французский шансон в стиле джаз". 24 марта гостей фестиваля ожидает музыка Майкла Наймана - автора музыки к фильмам культового британского режиссера Питера Гринуэя, Алексея Шмурака, Олега Пайбердина и Арво Пярта. 13 апреля на сцене продолжит играть Найман, но уже с Филиппом Гласса.

Венский фестиваль музыкальных фильмов 11 лет радовал жителей Екатеринбурга, пока в 2022 году дирекция не отменила мероприятие. Официально причина так и не была названа, однако по данным осведомленных источников, это могло произойти из-за отказа одного из партнеров фестиваля International Musicand Media Centre (Австрия) сотрудничать с РФ.