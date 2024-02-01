В Кушве началась "итальянская забастовка" работников "скорой"

Сегодня в Кушве, как и было обещано сотрудниками "скорых", стартовала "итальянская забастовка". Бригады "скорой помощи" выходят на линию, но уже без сверхурочных. Об этом Накануне.RU рассказал председатель первичной организации профсоюза "Действие" от больницы в Кушве Александр Макарихин.

Согласно своей ставке на линию сегодня вышла только одна бригада вместо имеющихся трех из необходимых пяти. Однако позднее, когда об этом стало известно общественности, руководство больницы попросило часть сотрудников, ушедших на выходной, помочь коллегам: одну бригаду направили в Баранчинский и полбригады в Кушву. На каких именно условиях эти работники вышли сегодня на линию, Макарихин не знает, но сказал, что официально бригадам работать сверхурочно с соответствующей доплатой не предлагали.

"Руководство бригады не сокращало, просто кто-то согласился работать на одну ставку, кто-то нет. Естественным образом число бригад уменьшилось. Сверхурочные нам не предлагают, хотя мы и не отказывались. Сейчас пока работаем, стараемся", - пояснил Макарихин.

Ранее сотрудники "скорой помощи" из Кушвы выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Врачи, по их словам, не получают доплаты за ночную работу, не обеспечены спецодеждой и работают в условиях ужасной нехватки кадров. Работа сверх нормы, постоянная усталость и обслуживание всего городского округа даже не приносят достойной зарплаты.

Руководство оформляло сотрудникам 1,5-2 ставки, отказываясь признавать переработки сверхурочными, поскольку за последние оплата должна исчисляться в двойном тарифе. Именно на этом и настаивали бастующие: они понимают проблемы с нехваткой кадров и необходимость в "скорых", а потому согласны перерабатывать, но только с учетом достойной и законной оплаты. В связи с этим в начале года и была анонсирована "итальянская забастовка" - отказ работать сверх нормы без положенной оплаты.