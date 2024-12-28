28 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

На Южном Урале девушка лишилась денег после участия в "новогоднем розыгрыше"

Молодая жительница южноуральского города Миасс потеряла десятки тысяч рублей после участия в некоем "новогоднем розыгрыше".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, все началось с того, что 21-летняя девушка увидела в интернете рекламу о якобы новогоднем розыгрыше 200 тысяч рублей от знаменитости. Девушка перешла по ссылке, выполнила условия и ей пришло сообщение, что именно она стала обладательницей денежного приза.

После того, как никаких денег жительница Миасса не получила, она обратилась к организатору "розыгрыша". В ответ ее уверили, что неполадки возникли из-за "большого количества переводов победителям", поэтому нужно внести небольшой "доверительный платеж". Девушка стала выполнять все указания мошенников и сделала несколько переводов на сумму около 140 тысяч рублей. Когда обещанный выигрыш она так и не получила, а организаторы требовали дальнейших переводов, жертва обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские предупреждают южноуральцев, что в предновогодний период аферисты активизировали рассылку и распространение в интернете рекламных сообщений о различных "розыгрышах" и "лотереях". Поэтому не нужно переводить свои деньги незнакомцам и не сообщать никому личные данные, а также данные банковских карт.

Напомним, недавно жительница Челябинска перевела 640 тысяч рублей телефонному мошеннику, который выдал себя за силовика. А еще раньше аферисты заставили другого челябинца продать квартиру и перевести им 9 млн рублей.

Теги: мошенники, розыгрыш, полиция, Миасс


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