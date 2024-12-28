Спикер Тульской областной Думы и сенатор подарили детям новогодний праздник

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский и сенатор РФ Николай Воробьев накануне поздравили юных граждан с наступающим Новым годом.

Как сообщает пресс- служба тульского регионального парламента, в ходе совместного приема к Андрею Дубровскому и Николаю Воробьеву за помощью обратилась руководитель некоммерческой организации «Я+семья» Татьяна Жучкова. Она попросила организовать новогоднее поздравление для детей оставшихся без попечения родителей, инвалидов и сирот из ДНР.

И вот Дед Мороз, Снегурочка и активисты «Молодой Гвардии» посетили детей с новогодними поздравлениями. Они привезли сладкие подарки, организовали праздничное представление.

"Подарить детям праздник – очень важно, – отметил Андрей Дубровский, – Они больше всех ждут Нового года, верят в чудеса, загадывают желания. Надеюсь, что получилось поднять ребятам настроение и создать им волшебную атмосферу".