Правительство РФ приняло постановление для ограничения телефонного мошенничества

Правительство России утвердило постановление, которое поможет ограничить телефонное мошенничество.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, речь идет об оптимизации перечня лицензий на оказание услуг связи: из него исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность через интернет выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи.

"Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи", - отмечают в Правительстве РФ.

Там заверили, что решение никак не скажется на обычных пользователях.

"Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи", - пояснили в кабмине.

Ранее сообщалось, что в России может быть введен запрет на голосовые звонки в популярных мессенджерах. Утверждалось, что это нужно для борьбы с дистанционным мошенничеством.