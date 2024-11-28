Уралец перевел мошенникам больше 3 млн рублей, скачав на телефон два приложения

Житель уральского поселка Бисерть перевел мошенникам несколько миллионов рублей. Он думал, что вкладывает деньги в акции.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, все началось с того, что мужчина играл в своем телефоне и наткнулся на рекламу. Он перешел по ссылке для скачивания некоего приложения "Прогресс". Через некоторое время уральцу в мессенджере WhatsApp позвонил "представитель "Прогресса" и попросил установить на телефон еще одно приложение – "Терминал". Оно якобы нужно для того, чтобы вносить средства и приобретать акции.

Мужчина несколько раз оформлял кредиты на свое имя и переводил деньги в личный кабинет "Терминала". После нескольких "покупок акций" он решил вывести свои заработанные деньги. Однако менеджер заявила ему, что вывод средств блокируется, и чтобы решить вопрос, нужно найти доверенное лицо. Уралец понял, что все это время общался с мошенниками, и пошел в полицию.

Всего он перевел на счета злоумышленников больше 3 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Напомним, накануне в свердловской полиции дали советы, какими способами можно распознать различных аферистов.