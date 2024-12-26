В России могут ввести блокировку звонков в мессенджерах - сенатор

В России может быть введен запрет на голосовые звонки в популярных мессенджерах. Это вопрос уже обсуждается в ведомствах. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

Он отметил, что инициатива прорабатывается для того, чтобы побудить иностранные компании, которым принадлежат эти мессенджеры, соблюдать российское законодательство. Это нужно для борьбы с дистанционным мошенничеством.

Сегодня во многих мессенджерах (например, Telegram) имеется возможность ограничить звонки от неизвестных пользователей, но мало кто пользуется этой функцией, говорит сенатор Шейкин. Закон не будет фиксировать технические нюансы, они должны прописываться в постановлениях Правительства, приказах и правилах, которые в случае необходимости будет проще изменить, подытожил он.

О такой возможности сообщалось на днях. По данным операторов связи, 40% звонков через мессенджеры совершают мошенники, причем 70% из них — из-за рубежа.