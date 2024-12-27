Bild: Германия практически беззащитна перед российской ракетной системой "Орешник"

Германия практически беззащитна перед российской ракетной системой "Орешник". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Bild.

По информации издания, Бундесвер (ВС ФРГ) в настоящее время не имеет действующего оружия для защиты от таких баллистических ракет.

"Для борьбы с баллистическими ракетами большей дальности, например такими как "Орешник", Patriot не подходит. Любой перехват был бы скорее удачей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не спешит использовать более мощное оружие средней дальности как "Орешник" в ходе спецоперации. Отмечая боеспособность ракеты "Орешник", Путин заявил, что шансов ее сбить нет. После этого президент отметил, что его слова может подтвердить эксперимент. Это высказывание не понравилось президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи слова впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков описал как "эмоциональная перегрузка".