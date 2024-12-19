Песков назвал "эмоциональной перегрузкой" реакцию Зеленского на предложение устроить "дуэль" с "Орешником"

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на предложение главы РФ Владимира Путина о "технологической дуэли" с применением "Орешника" является результатом эмоциональной перегрузки и плохого воспитания. Именно так объяснил слова Зеленского пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что во время "прямой линии" Владимир Путин предложил выбрать в Киеве территорию, которую западная сторона оснастит всеми системами противовоздушной и противоракетной обороны, а Россия в свою очередь применит в этой "высокотехнологичной дуэли" баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

На это Зеленский отреагировал весьма резко, выставив заявление Путина как угрозу или насмешку, при этом, не стесняясь в выражениях.

"К сожалению, у него (Зеленского) не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться, отсюда такое хамство. Такое хамство он проявляет даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС, хамит Орбану (премьер-министр Венгрии - прим.ред.). Вот президент говорит, что кормятся с руки, а с другой стороны хамят. Ну, нервы не выдерживают", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин".