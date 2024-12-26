Путин заявил, что Россия пока не спешит применять "Орешник" в ходе СВО

Россия не спешит использовать более мощное оружие средней дальности как "Орешник" в ходе спецоперации. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, если Россия заметит, что "требуется более мощное оружие средней дальности", оно будет использовано. Тем более, что его пока хоть и немного, но оно есть.

"Мы действуем системно. Но мы не исключаем применения и сегодня, и завтра ("Орешника"), если будет такая необходимость. Но мы не спешим. Мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач", - отметил президент.

Он также добавил, что когда Россия произведет должное количество "Орешников", они будут размещены на территории Белоруссии

Ранее Владимир Путин, отмечая боеспособность ракеты "Орешник", заявив, что шансов ее сбить нет. После этого президент заявил, что его слова может подтвердить эксперимент. Это высказывание не понравилось президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи слова впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков описал как "эмоциональная перегрузка".