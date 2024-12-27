Не будем летать в Россию: некоторые авиакомпании отменили рейсы

Некоторые авиакомпании отменили свои рейсы в Россию после крушения самолета в Казахстане, которое произошло 25 декабря. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила полеты в семь российских городов — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу, пишет Lenta.ru.

Ограничения начнут действовать 28 декабря и продлятся до завершения следствия. В пресс-службе компании сказали, что такое решение принято для того, чтобы не было рисков в полетах.

Также приостановили рейсы в Россию еще две авиакомпании. Одна из них - Казахстанская Qazaq Air. Ее самолеты не будут летать по маршруту Астана — Екатеринбург с 28 декабря по 27 января. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск. Авиарейсы в Екатеринбург возобновят по итогам повторной оценки рисков.

Также о приостановке рейсов в Россию сообщила израильская авиакомпания El Al. Речь идет о бортах, которые следуют из Тель-Авива в Москву в ближайшую неделю. Официальная причина - произошедшие "события в российском воздушном пространстве".

Ранее азербайджанский депутат обвинял Россию в крушении самолета Баку — Грозный и требовал извинений. Песков отказался давать комментарии до заключения Росавиации и следователей.

Как пишут "Известия", упавший в Казахстане самолет "Азербайджанских авиалиний" не смог, как планировалось, приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер", который вводился из-за террористических атак Украины, сообщил глава Росавиации.

Также в аэропорту Грозного был плотный туман. Командир судна предпринял две неуспешные попытки посадить в нем самолет. Командиру самолета после попыток посадки в Грозном предлагались другие аэропорты, но он решил идти в Актау.