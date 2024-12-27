27 Декабря 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Минпрос отчитался об успехах в школьном образовании

Минпросвещения РФ в очередной раз отчиталось об успехах в своей работе, подведя итоги за 2024 год.

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Характерно, что не упомянуто ни одной проблемы. О зарплатах и нагрузке учителей не сказано ни слова. Но приводятся такие цифры. Средний балл ЕГЭ в 2024 году составил 66, а в 2015-м был 60. По естественно-научным предметам у Минпроса тоже улучшение. Так, средний балл по математике, физике, химии, биологии вырос с 55 до 61. Высокобалльников было 8%, сейчас уже 18%.

Число школьников 5-9 классов, выбирающих естественно-научные предметы (химия, биология, физика) для изучения на углубленном уровне, было 78 тыс. в 2021 году и 92 тыс. в 2023-м. Вероятно, годы изменены для необходимого эффекта. Доля неуспевающих школьников сократилась с 25% до 15% за пять лет.

Педагогическое образование, по данным Минпроса, стало вторым по популярности у абитуриентов после информационных технологий. При этом никаких подтверждающих цифр не приводится.

В итоге Россия будто бы вошла в десятку стран по качеству образования.

В Минпросе, правда, не упомянули, что требования к ученикам в последние годы тоже были снижены, так что средний балл мало что показывает, отмечает учитель информатики и глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов.

"Каждый год шаманят с КИМами и пороговыми баллами, а так же с подсчетом этих самых баллов во время пересчета из "первичных" в итоговые. И списывание массовое на ОГЭ не пресекается Рособрнадзором никак. Про ВПР я вообще помолчу. Мне скажут: вы мажете черной краской по белому и пушистому. А я отвечу: раскройте КИМы всех "мониторингов" и контролей последних десяти лет - сравним уровень требований и исследуем результаты на их фоне. Достаточно того, что на сочинении итоговом допустимы (поправьте меня, коллеги, если я ошибаюсь!), 16 ошибок на 350 слов!.." - пишет эксперт.

О подкрутке шкалы на ЕГЭ в сторону повышения итоговых баллов говорят и другие эксперты.

"Мы знаем о росте среднего балла в 2024 году на профильной математике за счет подстройки шкалы и упрощении заданий по физике", - пишет доктор технических наук Евгений Белый.

Также нужно учитывать, что физику сдают все меньше, но это никак не учтено.

Россияне не так оценивают качество образования, как Минпрос. В 2022 году 87% российских родителей выразили недовольство уровнем школьного образования (данные образовательной компании MAXIMUM Education). При этом показательно, что только 10% родителей считают, что за последние 5–10 лет система школьного образования изменилась к лучшему. Напротив, 67% - что изменения произошли в худшую сторону. Данные опроса SuperJob чуть лучше, но тоже характерные: родители оценили развитие в школе критического мышления, внимания, воображения, памяти, практических навыков на 2,7-3,3 балла из пяти. Причем разброс оценок по классам и видам умений очень мал. Это может говорить о том, что россияне единодушны в том, что уровень современной школы крайне посредственный.

Теги: образование, егэ


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