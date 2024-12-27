28 неопознанных тел гражданских нашли в Курахово после зачистки

Жилую зону Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным SHOT, при обходе зоны зачистки подразделения штурмовых отрядов нашли в домах 28 неопознанных тел гражданских. ВСУ не смогли выполнить приказ "держаться до конца" и при отходе убивали обычных жителей. У всех погибших - огнестрельные ранения.

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Все найденные погибшие находились в оккупированной зоне ВСУ, а позиции в гражданских постройках контролировал противник.

По словам вынужденно сдавшихся в плен украинских военнослужащих, когда город взяли "в котёл", им приказывали расстреливать мирных.

13 декабря сообщалось, что украинские боевики оказались в оперативном окружении в районе Анновки, южнее Курахово. Украинский командир Станислав Бунятов заявлял, что в "кураховском мешке" ситуация близка к критической.

Российский обозреватель Юрий Подоляка считает, что ВСУ оказались заложниками своего же стремления во что бы то ни стало удерживать позиции в формирующейся "кишке" вдоль реки Сухие Ялы южнее Курахово. И они оказались в окружении в Анновке. В сети уже появилось видео, где наши воины машут флагом в центре Успеновки. То есть часть "кишки" замкнулась. В окружении оказались части 79-й бригады ВСУ, которую украинское командование не решалось отвести на протяжении многих дней.

Освобождение Курахово лишит Украину возможности обстреливать Донецк. Что дает освобождение этого населенного пункта — в материале Накануне.RU.