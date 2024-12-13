13 Декабря 2024
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Фото: &quot;Яндекс-карты&quot; / скриншот

ВСУ попали в окружение южнее Курахово

Украинские боевики оказались в оперативном окружении в районе Анновки, южнее Курахово. Об этом сообщают как российские военкоры, так и украинские блогеры.

Украинский командир Станислав Бунятов заявил, что в "кураховском мешке" ситуация близка к критической.

Российский обозреватель Юрий Подоляка считает, что ВСУ оказались заложниками своего же стремления во что бы то ни стало удерживать позиции в формирующейся "кишке" вдоль реки Сухие Ялы южнее Курахово. И они оказались в окружении в Анновке. В сети уже появилось видео, где наши воины машут флагом в центре Успеновки. То есть часть "кишки" замкнулась. В окружении оказались части 79-й бригады ВСУ, которую украинское командование не решалось отвести на протяжении многих дней.

Кроме того, сам Кураховский участок фронта превращается в растянутую кишку, которая постоянно удлиняется и на стенки которой давление все время растет.

"Упорное желание командования противника удерживать Курахово любой ценой вновь привело к фактическому разгрому их фронта и, вероятно, будет иметь для ВСУ далеко идущие негативные последствия", - пишет Подоляка.

О положении на этом участке фронта говорит тот факт, что командующий оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк" Александр Луценко, отвечающий за красноармейское и кураховское направления, снят с должности, вместо него назначен Александр Тарнавский, сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая.

Теги: всу, курахово


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