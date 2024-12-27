27 Декабря 2024
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Фото: скриншот с видео Александра Коца / украинские источники

ВСУ отступают к Днепропетровской области

Под Красноармейском (Покровском) украинские войска постепенно отходят в сторону Днепропетровской области. Об этом пишут как российские военкоры, так и украинские ресурсы и боевики.

"Наши казаки вынуждены откатиться на запад в район Новоалександровки-Надеждинки. Кроме того, придется еще отойти из Нововасильевки, а совсем скоро — из Успеновки", - написал боевик ВСУ с позывным "Мучной".

Сейчас от линии фронта до Днепропетровской области, то есть конституционных границ России, по разным данным, 6-8 километров.

Положение украинских сил в Нововасильевке остается крайне сложным, так как она почти окружена. По мнению боевика, если ВСУ отступят оттуда, это очень облегчит ВС РФ продвижение в северном направлении – к Удачному и Котлино.

В украинских пабликах пишут о том, Зеленский приказал любой ценой до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа удержать Красноармейск и часть Курской области, включая Суджу. Это вызывает недоумение в украинских войсках.

Даже издание "Украинская правда" пишет об отступлении бандеровцев. Так, в июне они утратили в Донбассе 100 квадратных километров, в сентябре – 400, а в ноябре – 600. И многие эксперты прогнозируют дальнейшее отступление. Общим мнением является то, что в скором времени российская армия будет в Днепропетровской области.

Российский обозреватель Юрий Подоляка считает, что успех южнее Красноармейска стал возможен благодаря прорыву оборонительной линии противника, которая проходила вдоль трассы на Курахово. После этого открылась зона практически без укреплений. Однако линия обороны, проходящая через Новоалександровку и Надеждинку, неизбежно замедлит российское продвижение.

Южнее, в районе Великой Новоселки (райцентр), российские войска тоже имеют успехи. Они заняли уже несколько опорных пунктов бандеровцев на трассе из Гуляйполя, фактически перерезав последнюю дорогу в населенный пункт. Правда, боевики обязательно попытаются отбить эти позиции. Если же им это не удастся, то следующая хорошо оборудованная линия обороны находится довольно далеко на севере и прикрывает выход в Днепропетровскую область. Враг вынужден постоянно перебрасывать резервы с одного направления на другое, что создает возможности для ВС РФ, которые медленно, но неуклонно продвигаются вперед.

Теги: ВСУ, днепропетровская область


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