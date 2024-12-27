Средний Урал изучит опыт Ямала по выплате 3 млн рублей за рождение ребенка до 30 лет

Свердловская область посмотрит на опыт ЯНАО в оказании мер поддержки молодым семьям и, вероятно, может их перенять. Речь идет о жилищном капитале в 3 млн рублей для матерей, решивших родить до 30 лет. При рождении второго или последующего ребенка до 36 лет семья получит 1 млн руб. Об этом заявил замглавы региона Павел Креков.

"Достаточно внимательно смотрим за тем, что происходит в разных регионах, в том числе в Ямало-Ненецком по этому вопросу. Посмотрим, какую будет давать эффективность и соответствующее решение будем принимать. Опыт разных регионов смотрим, смотрим какой будет результат, какая будет отдача и будем в соответствии с этим те или иные предложения готовить", - заявил Креков.

Он отметил, что в первую очередь надо менять идеологию людей, восприятие семьи в их головах, а меры поддержки - это уже второстепенное. "Парадом командуют не они, хотя они важны", - заявил замгубернатора.

"Если мы хотим возрождения культа семьи, этим надо заниматься всем и, наверное, в первую очередь, с идеологической точки зрения - отношения к этому. Экономика экономикой, льготы льготами, но как показывает жизнь, как правило, на самом деле, основной мотивацией являются вещи, не связанные с рублем или какой-то другой денежное единицей. Мы это помним по собственному детству и иногда по историям семьи каждого человека. Это важно понимать. И задача года семьи была в первую очередь идеологической", - сказал Креков, процитировав классику и отметив, что "разруха в головах".

Он также рассказал, что помимо озвученных губернатором во время "прямой линии" дополнительных мер поддержки, в 2025 году будут введены и другие, однако, какие именно раскрывать не стал. Все действующие также останутся и будут проиндексированы.

"Меры новые будут, решение по ним принято, заложены в бюджет 2025 года и будут обязательно реализованы, как и существующие", - сказал Креков.

Напомним, что на Ямале обязательным условием для получения льготы является брак между родителями ребенка. При рождении двух и более детей одновременно сумма выплаты удваивается. Средства жилищного капитала можно будет использовать на погашение ипотеки или как первоначальный взнос по льготным ипотечным программам.