Куйвашев озвучил новые меры поддержки молодых семей

Молодые мамы Свердловской области могут рассчитывать на небольшую поддержку от региона в погашении ипотеки. Об этом в ходе "прямой линии" с губернатором заявил Евгений Куйвашев. По его словам, речь идет о матерях до 23 лет.

"По мерам поддержки. Суммарно до 23 лет (матери - прим.ред.) компенсация ежегодно расходов на оплату процентов по ипотеке. И до полумиллиона за весь период ипотечного кредита. Думаю такие меры можно будет ввести и даже нужно", - коротко заявил губернатор. Подробности пока неизвестны.

Куйвашев заявил, что получение образования и выстраивание карьеры никак не мешает молодым людям заводить детей. Он также отметил, что регион продолжит поддерживать такие молодые семьи. Например, сегодня прорабатывается вопрос о введении единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей на приобретение товаров для новорожденных.

Прорабатывается вопрос предоставления студенческим семьям с детьми компенсации расходов за аренду жилья до 15 тысяч рублей в месяц. И вопрос компенсации молодым мамам в возрасте до 23 лет ежегодно расходов на уплату процентов по ипотеке.

"Безусловно, надо максимально создавать условия для того, чтобы люди получали образование, создавать условия, чтобы они могли приобрести жилье. Этот перечень пунктов поддержки молодых семей существует, молодые люди с удовольствием пользуются этим перечнем. И мы всячески будем поддерживать их и дальше, чтобы такие дополнительные меры поддержки можно было ввести и даже нужно", - заявил губернатор.

Напомним, что ранее депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев предложил ввести новые меры поддержки для семей ради повышения демографии. Самым масштабным по исполнению стало бы погашение ипотеки за рождение детей. Благодаря этой мере поддержки, при рождении четвертого ребенка семья могла бы получить квартиру бесплатно.

Добавим, что в соседнем ЯНАО со следующего года молодая мать, родившая до 30 лет ребенка, получит жилищный капитал в размере 3 млн руб. При рождении второго или последующего ребенка до 36 лет семья получит 1 млн руб. Обязательное условие - родители должны состоять в официальном браке. При рождении двух и более детей одновременно сумма выплаты удваивается. Средства жилищного капитала можно будет использовать на погашение ипотеки или как первоначальный взнос по льготным ипотечным программам.