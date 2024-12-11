Куйвашев озвучил новые меры поддержки молодых семей

11 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Куйвашев озвучил новые меры поддержки молодых семей

Молодые мамы Свердловской области могут рассчитывать на небольшую поддержку от региона в погашении ипотеки. Об этом в ходе "прямой линии" с губернатором заявил Евгений Куйвашев. По его словам, речь идет о матерях до 23 лет.

"По мерам поддержки. Суммарно до 23 лет (матери - прим.ред.) компенсация ежегодно расходов на оплату процентов по ипотеке. И до полумиллиона за весь период ипотечного кредита. Думаю такие меры можно будет ввести и даже нужно", - коротко заявил губернатор. Подробности пока неизвестны.

Куйвашев заявил, что получение образования и выстраивание карьеры никак не мешает молодым людям заводить детей. Он также отметил, что регион продолжит поддерживать такие молодые семьи. Например, сегодня прорабатывается вопрос о введении единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей на приобретение товаров для новорожденных.

Прорабатывается вопрос предоставления студенческим семьям с детьми компенсации расходов за аренду жилья до 15 тысяч рублей в месяц. И вопрос компенсации молодым мамам в возрасте до 23 лет ежегодно расходов на уплату процентов по ипотеке.

"Безусловно, надо максимально создавать условия для того, чтобы люди получали образование, создавать условия, чтобы они могли приобрести жилье. Этот перечень пунктов поддержки молодых семей существует, молодые люди с удовольствием пользуются этим перечнем. И мы всячески будем поддерживать их и дальше, чтобы такие дополнительные меры поддержки можно было ввести и даже нужно", - заявил губернатор.

Напомним, что ранее депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев предложил ввести новые меры поддержки для семей ради повышения демографии. Самым масштабным по исполнению стало бы погашение ипотеки за рождение детей. Благодаря этой мере поддержки, при рождении четвертого ребенка семья могла бы получить квартиру бесплатно.

Добавим, что в соседнем ЯНАО со следующего года молодая мать, родившая до 30 лет ребенка, получит жилищный капитал в размере 3 млн руб. При рождении второго или последующего ребенка до 36 лет семья получит 1 млн руб. Обязательное условие - родители должны состоять в официальном браке. При рождении двух и более детей одновременно сумма выплаты удваивается. Средства жилищного капитала можно будет использовать на погашение ипотеки или как первоначальный взнос по льготным ипотечным программам.

Теги: Куйвашев, мать, рождение, ипотека


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети