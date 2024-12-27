Золотое время, чтобы завести семью. В Свердловской области будут добиваться рождения детей в 21-23 года

Одна из задач на 2025 год для Свердловской области - снизить возраст рождения первого ребенка до 21-23 лет. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков. По его словам, в регионе приняли решение поддерживать именно молодые семьи, например, студентов.

"Задача - сделать так, чтобы семьи появлялись раньше, упаси бог, не в 14 и не в 16 лет. Когда человек стал совершеннолетним, когда он уже отвечает за свои поступки, но еще учится. Поэтому губернатор анонсировал ряд мероприятий, связанных с тем, чтобы облегчить создание семьи студентам. Почему студентам? Можно сыронизировать, сказать: "А кому же, как не им?". Часто разговаривая с молодыми людьми, встречаешь тезис: я вначале получу образование, потом я должен устроиться на работу, потом как-то на этой работе еще и опыт получить, и неплохо бы и квартиру, и машину, и так далее. А вот тогда я уже [это получил], ну, это "уже" максимум один ребенок. Не может быть воспроизводства населения нормального в таких условиях. А если семья будет появляться в 21-23 года, золотое время, это как раз нормально", – рассказал Павел Креков в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

Он напомнил, что молодым мамам на Среднем Урале будут производить единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Креков подчеркнул, что эта сумма не решит все финансовые проблемы, но призвана помочь "на входе" в совокупности с другими финансовыми мерами поддержки.

"Это, наверное, не единственная сумма, которая будет приводить к решению. Потому что, действительно, как правило, источников дохода несколько, и вот эта помощь - в дополнение к ним", – отметил Креков.

По его словам, именно студенческие семьи на Среднем Урале чаще всего решаются на ипотеку, а потому было принято решение о компенсации расходов на уплату процентов. Креков отметил, что пока ипотеку не очень охотно берут "по понятным причинам", но рано или поздно ключевая ставка снизится, и увеличится количество тех, кто решит приобрести жилье, а таких среди молодых семей достаточно.

Ранее об этих мерах поддержки говорил и глава региона Евгений Куйвашев. К сожалению, предложения депутата гордумы Екатеринбурга Дениса Хаванцева среди них не было, а именно - погашения ипотеки за рождение детей. Благодаря этой мере поддержки, при рождении четвертого ребенка семья могла бы получить квартиру бесплатно.

Добавим, что в соседнем ЯНАО со следующего года молодая мать, родившая до 30 лет ребенка, получит жилищный капитал в размере 3 млн руб. При рождении второго или последующего ребенка до 36 лет семья получит 1 млн руб. Обязательное условие - родители должны состоять в официальном браке. При рождении двух и более детей одновременно сумма выплаты удваивается. Средства жилищного капитала можно будет использовать на погашение ипотеки или как первоначальный взнос по льготным ипотечным программам.