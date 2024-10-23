23 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

"За четырех - бесплатно": Екатеринбургский депутат предложил гасить ипотеку за рождение детей

Депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев предложил ввести новые меры поддержки для семей ради повышения демографии. Самым масштабным по исполнению станет погашение ипотеки за рождение детей. Благодаря этой мере поддержки, при рождении четвертого ребенка семья сможет получить квартиру бесплатно.

"Мы должны показать гражданину, семье, что государство сделает все, чтобы у тебя в семье появился ребенок, второй ребенок, третий, что упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей. Если в семье родился один ребёнок, государство компенсирует за счет бюджета 25% его задолженности по ипотеке. Если второй ребёнок родился, – 50%, третий – 75%, и четвертый – соответственно", – заявил Денис Хаванцев на ОТВ в программе "Акцент".

Помимо этого, депутат предложил сократить рабочий день для матерей на 1 час. По его словам, это несильно ударит по работодателю, зато женщина сможет спокойно забрать ребенка из детского сада, успеть в поликлинику или больницу, а также решит ряд бытовых проблем. А вот матерям с двумя и более детьми стоит ввести дополнительный выходной день для решения все тех же проблем.

"Для женщин, которые имеют двух и более детей, я предлагаю ввести дополнительный выходной. Он будет не каждую неделю, может, плавающий: раз в две недели или раз в три недели. За этот дополнительный день женщины с двумя и более детьми сходят в поликлинику, больницу, на какой-нибудь мастер-класс, посмотрят, чем дети занимаются, каким дополнительным образованием. В конце концов женщина займется просто собой, потратит день на себя, чтобы восстановить свои силы", – отметил Денис Хаванцев.

Напомним, что на днях в России предложили взимать налог на бездетность в 30-40 тысяч рублей – именно столько предлагает платить директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его мнению, платить должны даже те, кто не может иметь детей по медицинским причинам. После этого инициатору идеи стали поступать угрозы, а сам Зубец удивился реакции россиян на свое предложение.

В Екатеринбурге также провели опрос, который показал, что 89% жителей выступают против введения налога.

Теги: Екатеринбург, Хаванцев, ипотека, дети, рождаемость, поддержка


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