Экс-мэр Владивостока ушёл из колонии на СВО

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв отправился из колонии в зону специальной военной операции.

Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Омельченко. Пушкарёв подписал контракт в октябре.

10 апреля 2019 г. суд вынес приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву - 15 лет колонии. По версии следствия, в 2009-14 гг. Пушкарев через подконтрольное муниципальное предприятие МУПВ "Дороги Владивостока" организовал приобретение строительных материалов у компании ООО "Востокцемент", принадлежащей его родственникам. Следствие обвиняло Пушкарева в причинении ущерба бюджету города в размере 158 млн руб. и образованию кредиторской задолженности у МУПВ "Дороги Владивостока" в размере более 800 млн руб. Позднее следователи также предъявили Пушкареву обвинение в получении взятки в 75 млн руб.