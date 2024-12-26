Лавров: Франция предлагала диалог по Украине в обход Киева

Франция несколько раз по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

По его словам, такие сигналы от Парижа исходили как бы в нарушение принципа Запада про "ни слова об Украине без Украины". И в то же время Франция выступает инициатором направления на Украину миротворцев, отметил Лавров.

Министр указал на "двусмысленное поведение" Франции, которое "не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег".

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за размещение европейских миротворческих сил на Украине в 2025 году. По его замыслу, в зону конфликта планируется направить около ста тысяч военных, писало издание Foreign Policy.

Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент — около 100 тысяч человек. По сути это означает оккупацию: территорию страны распределят между Британией, Германией, Польшей и Румынией, заявило ведомство.