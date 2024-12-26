26 Декабря 2024
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Фото: Накануне.ru

Екатеринбуржцы смогут провести лыжный забег с известными чемпионами

В предстоящие новогодние каникулы в столице Урала пройдет лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, соревнования состоятся с 6 по 8 января 2025 года в три этапа.

  • 1-й этап: 6 января в 19:00 – вечерняя гонка на 10 километров свободным стилем (учебно-спортивная база "Динамо");
  • 2-й этап: 7 января в 12:00 – дневная гонка на 10 километров свободным стилем (учебно-спортивная база "Динамо");
  • 3-й этап: 8 января в 10:00 – гонка в гору Уктус протяженностью 2 километра.

Екатеринбуржцы будут бороться за титул победителя с известными чемпионами и призерами Олимпийских игр – Денисом Спицовым, Иваном Якимушкиным, Евгением Беловым, Евгением Гараничевым и Татьяной Сориной. По итогам лидер в каждой возрастной группе будет награжден Кубком главы Екатеринбурга и денежными сертификатами.

Принять участие в гонках сможет любой желающий: для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта. При получении стартового пакета перед гонкой необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис и медицинскую справку. Важно: для участников соревнований предусмотрен регистрационный денежный взнос. Пенсионерам обещают скидку. Подробнее об этом можно узнать в положении турнира.

Лыжные гонки на Кубок главы Екатеринбурга пройдут в городе уже в третий раз. Впервые они состоялись в январе 2023 года.

Ранее глава уральской столицы Алексей Орлов рассказал, где он будет проводить новогодние каникулы.

Теги: лыжи, гонка, забег, кубок, чемпионы, Екатеринбург


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