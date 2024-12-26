26 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Траурную книгу соболезнований откроют в посольстве Азербайджана в Москве

В посольстве Азербайджана в Москве открывают траурную книгу соболезнований после крушения пассажирского самолета в Казахстане. Об этом сообщает REPORT со ссылкой на сообщение дипломатической миссии в России.
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Самолет авиакомпании "Azərbaycan Hava Yolları" разбился 25 декабря возле аэропорта города Актау. Он выполнял рейс Баку - Грозный.

Книга будет открыта сегодня с 16:00 до 18:00 и 27 декабря с 14:00 до 16:00 в посольстве.

Также соболезнования можно будет отправить в электронной форме на адрес office_moscow@mission.mfa.gov.az.

На борту было 37 граждан Азербайджана - 23 погибли, 14 выжили. Также остались живыми девять граждан РФ и трое граждан Кыргызстана.

Сегодня сообщили, что тела всех погибших при крушении самолета в Казахстане найдены. Спасательные службы завершили поиски. Об этом сообщает правительство республики.

"Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС Казахстана, найдены тела всех 38 погибших при крушении самолета. Опознаны 7 человек.

Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Теги: самолет, траур, посольство, азейрбаджан


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