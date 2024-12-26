Отключение электроэнергии произошло в Белгородской области после атаки ВСУ

Электричество отключили в семи населенных пунктах Белгородской области после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны.

По словам Гладкова, ВСУ с помощью беспилотников вновь атаковали Грайворонский округ. В областном центре дроны повредили 15 авто, в восьми квартирах и в одном частном доме выбиты окна. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также посечён фасад и повреждено остекление одного коммерческого объекта.

Аварийное отключение электроэнергии произошло ещё в семи населённых пунктах: посёлок Доброполье, сёла Замостье, Доброивановка, Доброе, Заречье-Первое, Заречье-Второе и хутор Тополи.

Оперативные службы работают на месте.

25 декабря взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа вызвало падение обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Он добавил, что версию подтверждают предварительные результаты следствия.

"На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата", - написал глава региона.