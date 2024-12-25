Все-таки беспилотник: Меняйло сообщил причину взрыва ТЦ во Владикавказе

Взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник самолетного типа был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) сегодня в 8:28.

Меняйло добавил, что версию подтверждают предварительные результаты следствия.

"На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата", - написал глава региона.

По данным Министерства обороны атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Работы всех служб на месте ЧП продолжаются.

Ранее Сергей Меняйло говорил, что причина взрыва в ТЦ во Владикавказе - точно не беспилотник.

Жители Грозного сегодня сообщали о звуках взрывов. Предварительно, была атака беспилотников.

Еще один взрыв произошел в Ингушетии. Очевидцы говорят, что он произошел недалеко от Малгобека.