Все-таки беспилотник: Меняйло сообщил причину взрыва ТЦ во Владикавказе
Взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
По его словам, беспилотник самолетного типа был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) сегодня в 8:28.
Меняйло добавил, что версию подтверждают предварительные результаты следствия.
"На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата", - написал глава региона.
По данным Министерства обороны атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Работы всех служб на месте ЧП продолжаются.
Ранее Сергей Меняйло говорил, что причина взрыва в ТЦ во Владикавказе - точно не беспилотник.
Жители Грозного сегодня сообщали о звуках взрывов. Предварительно, была атака беспилотников.
Еще один взрыв произошел в Ингушетии. Очевидцы говорят, что он произошел недалеко от Малгобека.