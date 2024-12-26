Лишён лицензии банк "Гарант-инвест"

Отозвана лицензия у банка "Гарант-инвест". По величине активов он занимал 168 место в банковской системе России.

По мнению Банка России, "Гарант-инвест" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также положения документов регулятора. 25 декабря прошла внеплановая инспекционная проверка финансовой организации. Во время неё найдена крупная недостача. Это угрожает клиентам банка.

"Гарант-Инвест" является участником системы страхования вкладов, так что деньги вернут полностью, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).