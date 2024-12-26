Котики – не мелочь. Свердловский депутат предложил ставить памятники фронтовому коту

В российских регионах должны ставить памятники фронтовому коту. С необычной инициативой выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Читайте также: Бездомных собак Екатеринбурга предложили отправить в зону СВО

"Кто на СВО лучше всех залечивает душевные раны бойца, кто лучше всех успокаивает, снимает стресс и обогревает? Конечно коты и кошки", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его задумке, памятник фронтовому коту нужно ставить в регионах. Монумент должен быть "небольшой, народный".

"Кто-то подумает, вот депутату заняться нечем, размышляет о такой мелочи, как коты. Но это не мелочь. На фронте вообще не бывает "мелочей". Все имеет значение. Тем более коты", - отметил Максим Иванов.

Каким образом он собирается реализовать свою идею с памятниками котикам, свердловский депутат не уточнил.

Напомним, летом Иванов предложил отправить в зону СВО электросамокаты из Екатеринбурга. По его словам, от бойцов поступают запросы на такую технику. Позже депутат сообщил о применении самокатов в зоне спецоперации.