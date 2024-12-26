Уралец получил 24 года "строгача" за расправу над собственной женой

Житель уральского города Богданович надолго отправится в колонию за нанесение смертельных травм своей жене. Правда вскрылась только через 13 лет.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступление было совершено в марте 2011 года: между мужчиной и его супругой (оба были пьяны) возник конфликт из-за ревности. Уралец жестоко избил жену, в результате она скончалась от полученных травм. После этого убийца перетащил труп в кузов автомобиля, на котором вывез его в лесной массив и зарыл в землю.

На протяжении долгих 13 лет женщина числилась без вести пропавшей. Но в итоге правоохранители смогли установить причастность мужа к ее исчезновению. Тот не стал отпираться и указал силовикам место сокрытия тела супруги. Свою вину он полностью признал.

Государственным обвинителем по делу выступил прокурор Богдановича Илья Щипанов. Он просил суд назначить уральцу по совокупности преступлений 27 лет колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года. Богдановичский городской суд вынес свой приговор: 24 года "строгача", с ограничением свободы на 2 года.

Ранее в полиции и Следственном комитете рассказали, как им удалось выйти на след мужа, который расправился с собственной женой.