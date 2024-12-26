После нападения собаки на девочек в тагильском поселке возбуждено дело

После очередного за этот год нападения собаки на детей в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело.

Напомним, все случилось на днях в тагильском поселке Северном: собака накинулась на двух несовершеннолетних детей. В результате инцидента они получили укушенные раны. Злой пес был отогнан находившимся неподалеку мужчиной.

В Следственном комитете начали проверку и выяснили, что ранее местные жители жаловались на бродячих собак в данном поселке, но никаких мер предпринято не было.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, в результате нападения собаки пострадали две девочки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Как сообщало Накануне.RU, это далеко не первое нападение псов на людей в Нижнем Тагиле в нынешнем году.