В тагильском поселке, жители которого жаловались на бездомных псов, собака напала на детей

Следственный комитет начал проверку после очередного за этот год нападения собаки на детей в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось накануне в тагильском поселке Северном: собака накинулась на двух несовершеннолетних детей. В результате инцидента они получили укушенные раны. Злой пес был отогнан находившимся неподалеку мужчиной.

"Кроме данного инцидента, имеются также сведения о том, что ранее местные жители уже выражали обеспокоенность по поводу наличия бродячих собак в указанном поселке. Однако необходимых мер со стороны уполномоченных лиц предпринято не было", - заявили в свердловском СК.

Следственным отделом по Дзержинскому району города начата проверка, чтобы дать ситуации объективную правовую оценку.

Это далеко не первый случай в нынешнем году, когда псы набрасываются на людей в Нижнем Тагиле. Так, буквально месяц назад стая безнадзорных собак напала на женщину с ребенком у педагогического колледжа. В апреле собака покусала 13-летнего ребенка-инвалида прямо на глазах у своего хозяина.

Еще раньше, в марте, жертвой стаи бездомных псов стал 9-летний мальчик. Атака животных произошла в районе проспекта Мира. А в феврале СК даже возбуждал уголовное дело после нападения собак на девочку. Сообщалось, что его фигурантами стали чиновники тагильской мэрии.