Львова-Белова: Воссоединились 15 детей с Украины с близкими в России

15 детей с Украины воссоединились со своими близкими в России.

Как заявила в эфире "России-24" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, 87 детей встретились со РФ родственниками на Украине. Данные случаи связаны с семьями, в которых один из родителей остался в другой стране, а ребенок переехал в Россию с другим родителем или был эвакуирован с бабушкой, а родители остались в другой стране.

Львова-Белова указала, что данная работа ведется по поручению главы государства Владимира Путина.

Ранее омбудсмен рассказала, что ведется поиск решений по эвакуации граждан России с детьми из Сирии.