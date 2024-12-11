Львова-Белова сообщила о поиске решений по эвакуации российских граждан с детьми из Сирии

Омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в Telegram, что ведется поиск решений по эвакуации граждан России с детьми из Сирии.

По ее словам, стали поступать соответствующие обращения. "По данному вопросу находимся на связи с МИД России и Минобороны РФ. Ищем решения в каждом случае", — указала Львова-Белова.

Ранее она указала, что РФ готова забрать из Сирии 130 детей, чье родство с российскими гражданами было подтверждено тестами ДНК. По ее словам, запросов от родственников, которые ищут детей более тысячи. Но документы пока готовы только на 130.