Участок Красной площади оцепили после запуска фейерверка

Участок Красной площади в Москве оцепили после запуска фейерверка неизвестными. Об этом сообщает РИА Новости.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что движение ограничено на участке вдоль ГУМ-Катка. При этом ярмарка на Красной площади продолжает свою работу.

Ранее сообщалось, что более 20 россиян совершили диверсии с пиротехникой по заданию мошенников. В МВД России заявили, что злоумышленники угрозами и обманом привлекают простых людей к дестабилизирующей деятельности.

На прошлой неделе в Бутово подожгли полицейскую машину, а на бульваре Яна Райниса - отделение банка. 21 декабря в МФЦ, расположенном в торговом центре "Форт" на востоке Москвы женщина взорвала петарду. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, там мужчина поджег пиротехническое изделие в МФЦ в торговом центре, а позже попытался повторить действия в отделе полиции. В Екатеринбурге неизвестный пытался поджечь фейерверком банкомат в ТРЦ "Мегаполис".