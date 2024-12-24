24 Декабря 2024
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Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Екатеринбург. Главное&quot; / t.me/ekatglavnoe

В Екатеринбурге неизвестный пытался поджечь фейерверком банкомат в ТРЦ "Мегаполис"

Сегодня на камеры видеонаблюдения в ТРЦ "Мегаполис" в Екатеринбурге попал неизвестный, который пытался совершить попытку поджога одного из банкоматов. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Инцидент произошел около 16.20. На опубликованной записи видно, как мужчина подходит к банкоматом, возле которых стоят четверо мужчин. Злоумышленник неуверенно ставит пакет на пол, что-то оттуда достает и совершает какие-то манипуляции. Странное поведение привлекло внимание двоих мужчин. По данным канала, неизвестный пытался зажечь фейерверк - в мешке или пакете лежала большая салютная батарея. Посетители ТРЦ скрутили сопротивляющегося злоумышленника и отобрали взрывоопасный объект.

Попытка поджечь банкомат в ТРЦ "Мегаполис" Екатеринбурга(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Екатеринбург. Главное" / t.me/ekatglavnoe

Накануне.RU обратилось в городскую полицию за комментарием.

Напомним, что только вчера вечером в Перми произошло два подрыва банкоматов. Первый такой инцидент произошел на улице Мира, а второй всего через несколько часов - на улице Ленина. В первом случае возможного подрывателя удалось задержать. Во втором - вероятным злоумышленником оказалась 50-летняя жительница, которую как и в Екатеринбурге задержали очевидцы.

Теги: Екатеринбург, ТРЦ Мегаполис, фейерверк, поджог, банкомат


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