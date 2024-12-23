Более 20 россиян совершили диверсии с пиротехникой по заданию мошенников

Более 20 россиян совершили диверсии с пиротехникой по заданию мошенников. Об этом изданию LIFE рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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Мошенники угрозами и обманом привлекают простых людей к дестабилизирующей деятельности.

"В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий", — говорится в сообщении.

Накануне мы сообщали о том, что полицейскую машину подожгли в центре Екатеринбурга. Предварительно, неизвестные кинули коктейль Молотова в УАЗ, который стоял на улице Чапаева рядом с автосервисом, ждал ремонта. По словам очевидцев, больше всего пострадал передний бампер машины.

Злоумышленников ищут.

Отметим, что это не первый случай поджогов. Как минимум 13 разных поджогов совершены за последние двое суток в регионах России. Пять поджогов случились в Москве и Подмосковье. Так, в пятницу, 20 декабря в Бутово подожгли полицейскую машину, а на бульваре Яна Райниса - отделение банка. 21 декабря в МФЦ, расположенном в торговом центре "Форт" на востоке Москвы женщина взорвала петарду. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, там мужчина поджег пиротехническое изделие в в МФЦ в торговом центре, а позже попытался повторить действия в отделе полиции. Обоих задержали.

Кроме того, неизвестный устроил салют в отделении Почты России в Химках. Он зашел в помещение, поставил упаковку ракет на пол и поджег. Позже в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге пенсионерка залила в банкомат легковоспламеняющуюся жидкость, а затем подожгла спичку. Произошел взрыв, в результате которого в здании выбило дверь. В Твери неизвестный поджег припаркованную полицейскую "Газель", в Тобольске сожгли снегоуборочную железнодорожную технику, а в Санкт-Петербурге — полицейскую машину.