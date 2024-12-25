25 Декабря 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Лавров: У России нет иллюзий о перспективах "легкого урегулирования" украинского кризиса

У России нет никаких иллюзий относительно перспектив так называемого легкого урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что "все связывают какие-то перемены" с приходом новой администрации США.

"У нас, как я уже сказал, нет иллюзий", - сказал Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По поддержке киевского режима в Вашингтоне существует "твердый двухпартийный консенсус", заявил он. Глава МИД РФ напомнил, что в американских доктрине Россия квалифицируется как противник, которому необходимо нанести стратегическое поражение.

"Поэтому мы никогда не делали заявлений о том, что с приходом администрации Трампа обязательно начнется переговорный процесс по глобальной безопасности, по Украине", - заключил Лавров.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт вокруг Украины закончится в 2025 году. По его словам, это произойдет либо мирными переговорами, "либо если одна из сторон уничтожит другую".

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 году, однако он будет непростым. Основа подхода России, по ее словам, была заложена в стамбульских договоренностях.

Теги: лавров, украина


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