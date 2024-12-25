Екатеринбуржца, выбросившего в окно годовалую дочь, могут отправить в психбольницу

Свердловский областной суд приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве малолетней девочки в Екатеринбурге. Обвиняемого в этом и других преступлениях ее отца могут отправить в психбольницу.

Убийство было совершено на улице Посадской 30 декабря 2023 года: пьяный мужчина поссорился с женой и выбросил в окно годовалую дочь. Далее родители продолжили свои занятия и не вспоминали о ребенке до 3 января 2024 года, когда тело девочки обнаружили в сугробе около подъезда дома.

После этого отец был задержан. Выяснилось, что он уже привлекался за грабеж, кражи и мошенничество. Суд отправил екатеринбуржца под арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, в ходе следствия по делу об убийстве девочки выяснилось, что от фигуранта пострадали также его супруга и знакомый. Как показало расследование, у жены он вымогал деньги, а из квартиры приятеля похитил деньги и имущество на сумму более 170 тысяч рублей.

Процесс стартует завтра, 26 декабря. Дело назначено к рассмотрению в закрытом режиме. Как добавили в облсуде, дело поступило с ходатайством о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Напомним, сегодня Свердловский областной суд подвел итоги 2024 года. В инстанции назвали самые громкие и резонансные дела, которые были рассмотрены в уходящем году.