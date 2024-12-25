Песков: 1 млрд долларов, который передали Украине, украли у России

1 млрд долларов в счет доходов с замороженных Западом российских активов, переданный Украине, может в перспективе стать поводом для судебного разбирательства. Так сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

По его словам, эти деньги своровали у России.

"И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия будет использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав на нашу собственность.

Накануне глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил $1 млрд из замороженных российских активов. Он поблагодарил "американских партнеров и Мировой банк за этот важный шаг на пути к справедливости".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал замороженные активы России украинскими деньгами. Он поблагодарил каждого европейского лидера, который "отстаивает право Украины использовать средства из российских активов".

20 декабря стало известно, что Украина подписала соглашения, которые позволяют получить средства за счет замороженных активов Москвы.

Евросоюз (ЕС) предоставит 30 млрд евро Украине в 2025 году. В них также входят 18 миллиардов, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Об этом в Брюсселе рассказал представитель ЕС.

По словам дипломата, эти деньги выделят в дополнение к 130 млрд евро, которые ЕС уже предоставил Украине с начала конфликта.