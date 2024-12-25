Песков: Владимир Путин готовится к саммиту СНГ в Санкт-Петербурге

Владимир Путин готовится к саммиту СНГ. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям", начало неформального общения с лидерами стран ожидается в течение часа.

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Как сообщает РБК, Владимир Путин выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких в катастрофе самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. По словам Пескова, президент Азербайджана Ильхам Алиев после катастрофы прервал свой визит на саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

Президент России уже созвонился с ним и выразил соболезнования.

На саммите в Санкт-Петербурге президент РФ подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 году. Также лидеры обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы в 2025 году. После этого они пообщаются в неформальной обстановке.

Предновогодняя встреча - многолетняя традиция организации.

В этом году в объединении председательствовала Россия, а в следующем эта роль перейдет к Таджикистану.

Ранее мы писали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на встречу руководителей СНГ в России. В понедельник он получил положительный тест на коронавирус. Об этом написал в своем Telegram-канале. Он рассказал, что 23 и 24 декабря оставался в изоляции и продолжал работать дома.

Сегодня он получил уже отрицательный результат и премьер-министр вернулся к обычному графику.