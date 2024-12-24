Объявлено место проведения неформального саммита СНГ

Названо место, где президент России Владимир Путин примет своих коллег по СНГ, которые соберутся в Петербурге на ежегодный неформальный саммит этого объединения.

Местом встречи в предстоящие несколько дней станет комплекс "Игора". Это первый на Северо-Западе России всесезонный курорт. Он расположен под Санкт-Петербургом, пишет ТАСС.

Каким будет меню, не говорится. В 2023 г. глав государств стран СНГ, которые прилетали в Санкт-Петербург на неформальный саммит этого объединения, кормили пельменями с камчатским крабом и стерлядью.